Ljubljana, 6. septembra - Predaja dokumentov preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika, ki jo bo izvedel arhitekt in prostorski načrtovalec ter nekdanji minister za okolje in prostor Miha Jazbinšek, bo danes ob 13.30 v preddverju dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.