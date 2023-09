Konec predtekmovanja na odbojkarskem prvenstvu v skupina B in D

Ljubljana, 5. septembra - V skupinah B in D predtekmovanja moškega evropskega prvenstva odbojkarska prvenstva so ekipe že odigrale vse tekme. Na prvem mestu presenečenj ni bilo, Slovenija brez poraza in Francija z enim porazom sta si priigrali najboljši položaj, Slovenija se bo v osmini finala v Varni pomerila s Turčijo, četrtouvrščeno ekipo skupine D.