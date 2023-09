Slovenski nogometaši ne skrivajo želja po šestih točkah

Brdo pri Kranju, 5. septembra - Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju še naprej pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Večina misli in napotkov je usmerjenih v četrtkovo tekmo v Stožicah proti Severni Irski, ki bo v marsičem odgovorila na to, ali so Slovenci resno v igri za preboj na prvi velik turnir po svetovnem prvenstvu 2010.