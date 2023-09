Ob 90. obletnici rojstva inženirja Lojzeta Vodovnika v Ljubljani več dogodkov

Ljubljana, 6. septembra - Mineva 90 let od rojstva akademika profesorja Lojzeta Vodovnika, ki je raziskoval predvsem uporabo električnih tokov v terapevtske namene. V njegov spomin bodo na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) odprli razstavo, na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko pa bodo obletnico obeležili z mednarodnim simpozijem in odkritjem spomenika.