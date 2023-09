Osrednje evropske borze večinoma s padci; evro navzdol, nafta občutno navzgor

Frankfurt, 5. septembra - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan večinoma sklenile pod izhodiščnimi vrednostmi. Ob odsotnosti pomembnejših novic iz Evrope vlagatelji pogledujejo na Kitajsko in v ZDA. Pri tem jih posebej skrbijo zadnji gospodarski signali s Kitajske. Evro se je precej pocenil, cene nafte so se občutno zvišale.