Na letošnjem Digitalnem vrhu o povezavah med demokracijo in tehnologijo

Tallinn, 5. septembra - Osrednja pozornost tokratnega Digitalnega vrha, ki je potekal v estonskem Tallinnu, je bila namenjena povezavam in medsebojnim vplivanjem med demokracijo in tehnologijo ter doseganju pozitivnih učinkov za vso družbo, poseben poudarek pa je bil na globalnih digitalnih odprtokodnih pobudah, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.