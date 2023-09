Do konca septembra na območju Savinjske in Koroške v okviru mednarodne pomoči predvidena postavitev še šestih mostov

Ljubljana, 5. septembra - Do konca septembra je na območju Savinjske in Koroške v okviru mednarodne pomoči predvidena postavitev še šestih mostov. Pomoč prihaja s Hrvaške, Češke, Švedske in Poljske. Tuje enote tudi še vedno ostajajo prisotne v Sloveniji, je pa z delom zaključila francoska enota, ki je po petih tednih pomoči odšla na počitek, je pojasnil Leon Behin iz URSZR.