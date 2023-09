Nogometašice Mure None kvalifikacije za ligo prvakinj začele s porazom

Murska Sobota, 6. septembra - Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so s porazom začele kvalifikacije za ligo prvakinj. Na prvi tekmi prvega kvalifikacijskega turnirja so v Murski Soboti v dvoboju z gruzijsko ekipo Samegrelo izgubile po streljanju enajstmetrovk s 3:5. Redni del tekme se je končal brez golov.