Frankfurtski knjižni sejem bosta odprla nemški kancler Scholz in slovenska predsednica Pirc Musar

Frankfurt, 5. septembra - Letošnji, 75. Frankfurtski knjižni sejem, na katerem bo Slovenija častna gostja, bosta 17. oktobra odprla nemški kancler Olaf Scholz in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, so sporočili organizatorji. Po slovesnosti v kongresnem centru sejma bosta odprla še slovenski paviljon, ki mu bo letos namenjena posebna pozornost.

Kot so spomnili organizatorji, bo Slovenija z geslom Satovje besed častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. Predstavila se bo s 65 avtorji, organizatorji pričakujejo tudi prevajalce.

Knjižni sejem bo po navedbah organizatorjev v jubilejnem letu "slavil dobre zgodbe, spoštoval demokratični diskurz in spodbujal mirno izmenjavo v nemirnih časih". "Frankfurtski sejem se vse od prve postavitve, leta 1949 v Cerkvi svetega Paula, zavzema za demokracijo in raznolikost," je poudaril direktor sejma Juergen Boos. Po njegovih besedah bo sejem letos služil kot platforma za demokratično izmenjavo in kot "kulturna tržnica".

Založniki in avtorji, ljubitelji literature in kulture iz več kot 100 držav se bodo lahko srečali v varnem in mirnem okolju. Demokratičnost in zavzemanje za svobodo na mednarodni ravni bosta potrdila tudi prisotnost nemškega kanclerja in slovenske preslednice na otvoritveni slovesnosti, je prepričan Boos.

Otvoritvene slovesnosti se bodo po napovedih poleg omenjenih med drugim udeležili še predsednica Združenja nemških založnikov in knjigotržcev Karin Schmidt-Friderichs, župan mesta Frankfurt na Majni Mike Josef ter slovenska gosta iz literarnih vrst, ki ju tradicionalno izbere odbor častnih gostov - filozof Slavoj Žižek in pesnica Miljana Cunta.