NIJZ: Elektronske cigarete in ogrevani tobačni izdelki ogrožajo naše okolje

Ljubljana, 10. septembra - Elektronske cigarete in ogrevani tobačni izdelki predstavljajo še resnejšo grožnjo okolju kot tobačne cigarete. Za njih so značilni intenzivnejši proizvodni procesi in materiali, ki niso biološko razgradljivi in jih ni možno reciklirati, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).