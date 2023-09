Bruselj pripravljen tesno sodelovati pri spremembah načrta za okrevanje spričo poplav

Bruselj, 5. septembra - Na Evropski komisiji so potrdili, da so prejeli slovensko prošnjo za dodatna posojila iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ob tem so zagotovili tesno sodelovanje s slovenskimi oblastmi pri potrebnih spremembah reform in naložb, da bi hitro in učinkovito pomagali območjem, prizadetim v poplavah pred enim mesecem.