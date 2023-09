Odbor DZ za zdravstvo novelo zakona o duševnem zdravju poslal v nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 5. septembra - Člani odbora DZ za zdravstvo so z 11 glasovi za in štirimi proti predlog novele zakona o duševnem zdravju poslali v nadaljnjo obravnavo. Predlog novele so podprli poslanci koalicijskih Svoboda, SD in Levica, proti so bili poslanci opozicijske SDS. Medtem so člani odbora izglasovali umik obravnave zakona o digitalizaciji zdravstva z dnevnega reda.