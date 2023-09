Slovenske novice: Policija na območju azilnega doma v Ljubljani stalno prisotna

Ljubljana, 5. septembra - Pred ljubljanskim azilnim domom je konec avgusta prišlo do fizičnega obračuna med prosilci za azil in skupino drugih moških, poročajo Slovenski novice. Ob tem so prosilci za azil navedli, da so bili tarče rasističnega napada. Policija tega ni potrdila, se je pa odločila, da bo na širšem območju azilnega doma stalno prisotna, piše medij.