V Žički kartuziji po uspešnem državnem razpisu nadaljujejo obnovo

Slovenske Konjice, 10. septembra - Občina Slovenske Konjice bo po pridobitvi novih sredstev lahko nadaljevala obnovo Žičke kartuzije. Kot so sporočili, so se marca prijavili na javni razpis ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo sofinancirala v letih 2023 in 2024 ter bili uspešni.