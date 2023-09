V celjski občini julijska in avgustovska neurja povzročila za skoraj štiri milijone evrov škode

Celje, 5. septembra - V celjski občini škoda na javni infrastrukturi po julijskih in avgustovskih neurjih po prvih ocenah znaša skoraj štiri milijone evrov. Popis in prijave škode na zasebnem premoženju pa še potekajo. Največ škode je nastalo na poplavljenih območjih Medloga, mestnega parka z Ledeno dvorano in Zagrada, so našteli na občini.