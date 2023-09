Ljubljanska borza: Napoved obdavčitve bank pocenila delnice NLB

Ljubljana, 5. septembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes zvišal za malenkostnih 0,02 odstotka. Borzni posredniki so sklenili za 1,9 milijona evrov poslov, največ z delnicami NLB, ki so se ob napovedi premierja Roberta Goloba, da bo vlada obdavčila bilančno vsoto bank, pocenile za 2,58 odstotka. To so edine pomembnejše delnice na borzi, ki so se danes pocenile.