Mednarodna razstava Prvi kralji Evrope s častno omembo v Belfastu

Belfast, 5. septembra - Mednarodna razstava Prvi kralji Evrope (First Kings of Europe), pri kateri z arheološkimi predmeti sodeluje tudi Narodni muzej Slovenije, je na konferenci Evropskega združenja arheologov v Belfastu prejela častno omembo komisije. Svoje moči so združili raziskovalci in muzejski strokovnjaki 26 muzejev iz 11 držav jugovzhodne Evrope.