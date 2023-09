Na sojenju v zadevi Teš 6 predstavili dopolnjeno psihiatrično mnenje za Petra Kotarja

Celje, 5. septembra - Na celjskem okrožnem sodišču so danes v zadevi Teš 6 zaslišali psihiatra Bojana Zalarja in Petra Preglja zaradi bolezni Petra Kotarja, ki se sojenja doslej ni udeleževal. Dopolnila sta februarsko mnenje izvedenke nevropsihološke stroke Irene Samastur Klajnšek in ocenila, da je Kotar sposoben spremljati sojenje.