Janković: Od države pričakujemo, da se prednostno loti urejanja Save

Ljubljana, 5. septembra - Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci, kjer so predstavili tudi potek sanacije po poplavah v Sneberjah, izrazil pričakovanje, da se država prednostno loti urejanja Save. Za sanacijo objektov in infrastrukture pa bo občina poskrbela sama. Prebivalci 56 objektov so praktično že sklenili dogovore z izvajalci, je dejal.