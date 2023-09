Koprčani iz avtomobila rešili otroka, mamo bodo kazensko ovadili

Koper, 5. septembra - V ponedeljek popoldan so Koprčani na parkirišču pred eno od koprskih prodajaln iz vozila potegnili dva otroka, ki sta jokala, in jima dali vodo. Zdravnik, ki ju je pregledal, je ugotovil blage znake dehidracije. 31-letno mamo, ki je otroka pustila zaprta v avtu nekaj minut, bodo kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Koper.