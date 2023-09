Minister Han: Ni razlogov za regulacijo cen gradbenih del in materialov

Mislinja, 5. septembra - Gospodarski minister Matjaž Han je po srečanju z župani koroške in savinjske regije danes dejal, da ni razlogov za regulacijo cen gradbenih del in materialov. Župani si medtem želijo usklajenih cenikov. Na sestanku je bila prisotna tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, so pa župani pogrešali prisotnost še nekaterih drugih ministrov.