Jarc ni več selektor ženske nogometne reprezentance

Ljubljana, 5. septembra - Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović in selektor ženske članske reprezentance Borut Jarc sta na predlog selektorja dosegla sporazumno prekinitev sodelovanja, so sporočili pri NZS. Jarc se tako po petih letih in osmih mesecih poslavlja s klopi ženske izbrane vrste.