Ljubljanska borza dopoldne z negativnim predznakom

Ljubljana, 5. septembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi dopoldne poteka z negativnim predznakom. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,14 odstotka. Navzdol so ga potisnile delnice NLB, ki so se ob 563.000 evrov prometa pocenile za 1,80 odstotka. Vse ostale delnice v prvi kotaciji rastejo ali so na izhodiščni ravni.