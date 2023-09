Na Hrvaškem ustavili voznika s 5,24 promila alkohola v krvi

Čakovec, 5. septembra - Policisti so v nedeljo pri Čakovcu ustavili 42-letnega voznika, ki so mu med preizkusom alkoholiziranosti v krvi namerili 5,24 promila alkohola, so v ponedeljek sporočili iz medžimurske policijske uprave. Gre za smrtno nevarno količino alkohola v krvi in eno od najvišjih vrednosti, ki so jih izmerili na Hrvaškem.