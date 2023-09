Vipavska hitra cesta pri pokritem vkopu Rebrnice I proti Nanosu zaprta zaradi gorečega vozila

Vipava, 5. septembra - Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom pri pokritem vkopu Rebrnice I proti Nanosu zaprta zaradi gorečega vozila, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici od Malenc proti razcepu Kozarje ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru.

Zaradi okvar tovornih vozil je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani in oviran promet na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane.

Pnevmatika na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru.

Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Šentvid na Celovško cesto iz smeri Kosez.

Danes bodo zaradi del na dolenjski avtocesti do 16. ure občasne, kratkotrajne zapore priključkov Mirna Peč, Trebnje zahod in Trebnje vzhod, Novo mesto zahod in Drnovo.

V predoru Karavanke bo danes ponoči med 20. in 5. uro zaradi del promet potekal izmenično enosmerno, s čakalno dobo predvidoma 30 minut.