Državni proračun v osmih mesecih s 735 milijonov evrov primanjkljaja

Ljubljana, 5. septembra - Državni proračun je imel v prvih osmih mesecih letos 8,22 milijarde evrov prihodkov in 8,96 milijarde evrov odhodkov. Primanjkljaj je tako znašal 735 milijonov evrov, je danes objavil fiskalni svet. Nekatere ukrepe po ujmi, kot so dodatna zadolžitev in dodatne davčne obremenitve, je ocenil kot prenagljene.