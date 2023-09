V Sarajevu pri treh osumljenih tihotapljenja ljudi odkrili več sto osebnih dokumentov

Sarajevo, 5. septembra - Policija v Sarajevu je minuli konec tedna pridržala tri domnevne člane kriminalne združbe in jim zasegla več sto osebnih dokumentov, izdanih v Turčiji. Državljana Bosne in Hercegovine, Turčije in Iraka sumijo tihotapljenja ljudi in so jih že predali državnemu tožilstvu, so sporočili iz sarajevske policijske uprave.