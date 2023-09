Ministrstvo z obrazložitvijo predloga za začasno obdavčitev bank

Ljubljana, 5. septembra - Banke v Sloveniji so lani povečale svojo dobičkonosnost, ki se po navedbah ministrstva za finance še naprej povečuje. "Na podlagi analiz o stanju v sistemu predlagamo dodatno začasno obdavčitev bank v višini 0,2 odstotka bilančne vsote za obdobje petih let," so danes sporočili z ministrstva za finance.