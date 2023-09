Pomoč za prizadete v poplavah ob ujmi tudi od Slovencev na Hrvaškem

Zagreb, 5. septembra - Zveza slovenskih društev na Hrvaškem bo sredstva, namenjena letošnjemu Vseslovenskemu srečanju, darovala za pomoč prizadetim v poplavah v Sloveniji. Srečanja, ki bi po prvotnih načrtih potekalo to soboto, ne bo, so sklenili v zvezi, k finančni pomoči za prizadete v ujmah pa so pozvali tudi člane.