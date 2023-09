Kovačič zmagal na svetovnem pokalu v Sarajevu

Sarajevo, 5. septembra - Slovenski reprezentant v tekvondoju Lin Kovačič je minuli konec tedna na svetovnem pokalu v olimpijski različici WTF zmagal v Sarajevu v kategoriji do 74 kilogramov in si s tem prislužil deset točk tako za olimpijsko kot svetovno lestvico. Na slednji je bil avgusta 18., so sporočili iz krovne slovenske zveze.