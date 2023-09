Prve nosilke Grabher ne bo v Ljubljano, na delu pet Slovenk

Ljubljana, 5. septembra - V Ljubljani bo na igriščih na Trgu republike in v Tivoliju od 11. do 17. septembra potekal turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. Osrednje igrišče na Trgu republike, poimenovano po legendarni Mimi Jaušovec, se že pripravlja, so sporočili organizatorji. V Ljubljano zaradi poškodbe ne bo Avstrijke Julie Grabher, ki bi morala biti prva nosilka.