Na trgu dejavni turški klubi, Carrasco v Savdsko Arabijo

Istanbul, 5. septembra - Medtem ko se je prestopni rok na Otoku že končal, pa so ti ponekod po Evropi še vedno odprti. Dejavni so predvsem v Turčiji, kjer se je Galatasaray okrepil z dvema nogometašema Tottenhama Davinsonom Sanchezom in Tanguyem Ndombelejem, v Besiktas pa se iz Manchester Uniteda seli Eric Bailly. Belgijec Yannick Carrasco odhaja v Savdsko Arabijo.