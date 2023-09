Ukrajinec v avtomobilu prevažal štiri Iračane

Čatež ob Savi, 5. septembra - Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v ponedeljek na avtocestnem počivališču Grič pri Čatežu ob Savi ustavili 48-letnega Ukrajinca z urejenim bivanjem v Nemčiji. V avtomobilu je peljal štiri državljane Iraka, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Avto so mu zasegli in ga s kazensko ovadbo privedli na sodišče.