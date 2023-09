Tajfun Haikui dosegel Kitajsko

Peking, 5. septembra - Tajfun Haikui, ki je v preteklih dneh divjal nad Tajvanom, je dosegel Kitajsko in na kitajsko tihomorsko obalo prinesel močan veter in obilne padavine. Po poročanju kitajskih medijev je pogrešanih pet ljudi, v nekaterih predelih na jugu države so danes preventivno zaprte šole in vrtci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.