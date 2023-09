Alcaraz in Sabalenka gladko v četrtfinale, stop za Pegulo in Jabeur

New York, 5. septembra - Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz, ki brani naslov na odprtem prvenstvu ZDA, se je gladko uvrstil v četrtfinale grand slama. Napredovala sta tudi Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov, ki se bosta pomerila med seboj. V ženskem žrebu pa je turnirja konec za tretjo in peto nosilko, Američanko Jessico Pegula in Tunizijko Ons Jabeur.