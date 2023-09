Pol ure resnice za favorite na Vuelti

Valladolid, 5. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič in ostali favoriti za skupno zmago se bodo danes na dirki po Španiji pomerili v vožnji na čas. Trasa v okolici Valladolida (25,8 km) je pretežno ravninska, kar bi moralo ustrezati specialistom za kronometre. Favorita sta Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna.