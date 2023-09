Pregled - šport, 4. 9. (ponedeljek)

VARNA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je še enkrat pokazala, zakaj je med favoriti evropskega prvenstva. Krog pred koncem predtekmovanja v skupini B si je zagotovila prvo mesto, potem ko je v četrtem krogu zabeležila še četrto zmago. Z zanesljivo igro je s 3:0 (17, 18, 14) premagala Hrvaško, ki niti v enem trenutku ni bila blizu presenečenja. Slovenija se bo v torek pomerila še z Bolgarijo, a vsaj za njo tekma večjega pomena ne bo imela.

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju zbrala na pripravah za naslednji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Izbranci Matjaža Keka bodo igrali proti Severni Irski in San Marinu. V kadru je sprememba ta, da je namesto poškodovanega Mihe Zajca vpoklican trenutno prvi strelec slovenske lige iz Celja Aljoša Matko. Po štirih krogih je v skupini H dokaj izenačeno. Na vrhu sta s po devetimi točkami Finska in Kazahstan, Danska in Slovenija jih imata po sedem, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk.

BEOGRAD - Na svetovnem prvenstvu v veslanju v Beogradu sta v repesažu svoji vlogi uspešno opravila dvojec brez krmarja Nik Krebs/Jaka Čas ter skifistka Nina Kostanjšek. Oba čolna sta se prebila v četrtfinale. Neuspešen je bil Matej Filip Pfeifer, ki je na popravnem izpitu zasedel drugo mesto in se bo boril za uvrstitev od 25. mesta naprej.

BELLINZONA - Kristjan Čeh, svetovni podprvak, je na atletskem mitingu srebrne svetovne serije v Bellinzoni v Švici v metu diska zasedel drugo mesto z 67,15 metra. Pred svetovnim podprvakom in lani prvim na SP je bil Šved Danile Stahl, olimpijski zmagovalec in letošnji svetovni prvak. Vrgel je 67,24 m. Tina Šutej je bila danes peta v skoku s palico. Preskočila je 4,38 metra. S 4,73 metra je zmagala Sandi Morris iz ZDA.

MAR DEL PLATA - Košarkarji veteranskega društva Štajerska so konec tedna v argentinskem obmorskem mestu Mar del Plata prvič postali svetovni prvaki. Na tekmovanju pod okriljem Mednarodne zveze veteranske košarke (Fimba) so v kategoriji nad 60 let v nedeljskem finalu premagali Brazilijo s 54:51. Največji delež je s 16 točkami prispeval Slavko Kotnik.

NEW YORK - Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se je uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Branilec naslova turnirja za grand slam je bil v osmini finala danes boljši od Italijana Mattea Arnaldija s 6:3, 6:3 in 6:4, v naslednjem krogu pa ga čaka zmagovalec nemško-italijanskega obračuna Alexander Zverev - Jannik Sinner. Številka 1 na svetovni lestvici in branilka naslova na OP ZDA, Iga Swiatek, je izpadla v osmini finala. Poljakinjo je v treh nizih izločila Latvijka Jelena Ostapenko, 21. igralka s svetovne lestvice, ki je zmagala s 3:6, 6:3 in 6:1.

SEVILLA - Legendarni španski obrambni nogometaš Sergio Ramos se je po 18 letih vrnil v svoj matični klub Sevillo, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Ramos je za Real med letoma 2005 in 2021 osvojil štiri naslove evropske lige prvakov in pet naslovov prvaka Španije. Med letoma 2021 in 2023 je bil član razvpitega francoskega moštva PSG.