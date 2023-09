Carlos Alcaraz zanesljivo prek četrte ovire v New Yorku

New York, 4. septembra - Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se je uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Branilec naslova turnirja za grand slam je bil v osmini finala danes boljši od Italijana Mattea Arnaldija s 6:3, 6:3 in 6:4, v naslednjem krogu pa ga čaka zmagovalec nemško-italijanskega obračuna Alexander Zverev - Jannik Sinner.