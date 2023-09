Po poplavah v podjetju KLS Ljubno prizadeta že tretja Volkswagnova tovarna

München/Ljubno ob Savinji, 4. septembra - Potem ko je nemški avtomobilski proizvajalec Volkwagen zaradi ozkih grl pri dobavi sestavnih delov, ki so posledica nedavnih poplav in posledične škode v slovenskem dobavitelju KLS Ljubno, začasno zmanjšal proizvodnjo v tovarnah vozil na Portugalskem in v nemškem Hannovru, so podobno odločitev sprejeli tudi za obrat v Wolfsburgu.