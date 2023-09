Grosupeljčani še naprej 100-odstotni v 2. SNL

Ljubljana, 4. septembra - Brinje Grosuplje so po zmagi v Tolminu znova zasedli prvo mesto v 2. slovenski nogometni ligi. Za peto zmago dolenjske zasedbe so zadeli Domen Klančnik, Marko Brkić in Anže Šparovec. Osmoljenci zadnje tekme petega kroga so po današnjem porazu padli na zadnje mesto.