Začenja se festival Ars Electronica

Linz, 6. septembra - Na različnih prizoriščih po Linzu se bo danes začel festival umetnosti, tehnologije in družbe Ars Electronica. V obliki razstav, koncertov, perfomansov, projekcij, konferenc in delavnic bo do nedelje prikazoval različne umetniške perspektive. Dobitniki nagrad zlata nika v različnih kategorijah so znani, govorijo o cenzuri in prekarnem delu.