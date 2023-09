Pregled - svet, 4. 9. (ponedeljek)

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo razrešil obrambnega ministra Oleksija Reznikova in za njegovega naslednika predlagal Rustema Umerova, vodjo sklada za državno premoženje. Ob tem je pozval k novim pristopom v luči ruske invazije. Reznikov je sporočil, da je parlamentu že poslal odstopno izjavo in dodal, da mu je bilo služiti ukrajinskemu ljudstvu v zadnjih 22 mesecev.

SOČI - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po pogovorih z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom dejal, da je Ankara skupaj z ZN pripravila nove predloge za oživitev sporazuma o izvozu žita iz Ukrajine. Poudaril je, da Ankara nasprotuje alternativam lanskemu sporazumu o žitu v Ukrajini, od katerega je Rusija julija odstopila. Putin pa je ponovil, da je Rusija pripravljena oživiti sporazum, ko bodo odpravljene omejitve njenega izvoza. Rusija je blizu sklenitvi sporazumov s šestimi afriškimi državami o dobavi brezplačnega žita, je dodal.

KIJEV/BUKAREŠTA - Ukrajina je sporočila, da je njena vojska zabeležila uspeh proti ruskim silam in si priborila nazaj nekaj ozemlja v bližini Bahmuta na vzhodu države, medtem ko skuša prebiti rusko obrambo. Obrambno ministrstvo v Kijevu je poročalo tudi o uspehih ukrajinskih sil na jugu države. Ukrajinske sile so po navedbah ukrajinskih oblasti sestrelile 17 ruskih brezpilotnih letalnikov nad južno pokrajino Odesa. Kijev je zatrdil, da so droni padli tudi na ozemlje Romunije, kar pa je ta zanikala.

MOSKVA - Rusija je zatrdila, da je v Črnem morju uničila štiri ukrajinske vojaške čolne, ki so prevažali vojake. Ti naj bi bili na poti proti obali polotoka Krim. Še pred tem je ruska stran poročala, da je prav tako nad Črnim morjem odbila ukrajinski napad z brezpilotniki.

ZAGREB - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je črnogorskemu kolegu Jakovu Milatoviću, ki se mudi na dvodnevnem obisku na Hrvaškem, zagotovil nadaljnjo podporo vstopu Črne gore v EU. Milatović je ob tem ocenil, da je članstvo njegove države v uniji v interesu Hrvaške, in Zagreb pozval h krepitvi podpore Podgorici v Bruslju.

PEKING/WASHINGTON - Kitajski predsednik Xi Jinping se ne bo udeležil prihajajočega vrha skupine dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20) v Indiji, je sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Kitajsko delegacijo bo v New Delhiju vodil premier Li Qiang. Predsednik ZDA Joe Biden, ki ga pričakujejo na vrhu, je glede odsotnosti Xija že v nedeljo izrazil razočaranje.

DUNAJ - Iran je v zadnjih mesecih zmanjšal proizvodnjo visoko obogatenega urana, ugotavlja Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Obenem je izrazila obžalovanje nad pomanjkanjem napredka Teherana pri odprtih vprašanjih, med katerimi je tudi namestitev več kamer za spremljanje iranskega jedrskega programa.

LIBREVILLE - General vojaške hunte v Gabonu Brice Oligui Nguema je prisegel kot začasni predsednik države, potem ko je vojska minulo sredo izvedla udar in odstavila izvoljenega predsednika Alija Bonga Ondimbo. Nguema je obljubil več demokracije ter svobodne in pregledne volitve, pri čemer pa ni navedel časovnega okvira za njihovo izvedbo.

ULAN BATOR - Papež Frančišek je sklenil večdnevni obisk v Mongoliji, ki jo je obiskal kot prvi papež doslej. Pred vrnitvijo v Rim je v prestolnici Ulan Bator odprl katoliško zavetišče za brezdomce in žrtve nasilja v družini ter se srečal z zaposlenimi v cerkveni humanitarni organizaciji Karitas.

MADRID - Zaradi obilnega deževja, ki je zajelo velik del Španije, je umrlo najmanj pet ljudi, najmanj tri osebe pa pogrešajo. Zaradi deževja, ki je zajelo predvsem pokrajini Madrid in Kastilja - La Mancha, so bile poplavljene številne ceste in hiše, cestni in železniški promet sta bila ponekod prekinjena.

TAIPEI - Tajfun Haiku, ki je v nedeljo divjal nad Tajvanom, se oslabel kot tropska nevihta pomika proti južni Kitajski. Na Tajvanu, kjer se je po prvem pustošenju še enkrat vrnil nad kopno, je za seboj pustil podrta drevesa in poškodoval številne ceste. Poškodovanih je skoraj 80 ljudi, o smrtnih žrtvah niso poročali.

BRUSELJ - Vnovična naselitev volkov na nekatera območja EU, kjer so že živeli, prinaša vse več konfliktov z lokalnimi kmetijskimi in lovskimi skupnostmi, ugotavljajo na Evropski komisiji. Bruselj zato poziva zainteresirano javnost, naj do 22. septembra posreduje podatke o številu volkov in njihovem vplivu, da se po potrebi spremeni status zaščite volka v EU.