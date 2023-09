Za posamezen sedež na dobrodelni večerji Ane Roš tudi več kot 800 evrov

Ljubljana, 4. septembra - V bistroju Ana in Slon v Ljubljani bo danes dobrodelna večerja, na kateri bo kuharska mojstrica Ana Roš Stojan s svojimi ekipami gostila donatorje, ki so mesto za mizo prislužili z licitiranjem na dražbi. Najdražji sedež je dosegel ceno 820 evrov, skupaj so za družino oškodovano v poplavah zbrali 20.000 evrov, so navedli v Hiši Franko.