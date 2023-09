V prvem krogu stavkovnih pogajanj z novo upravo RTVS sprejeli poslovnik

Ljubljana, 4. septembra - Danes so stekla pogajanja o stavkovnih zahtevah novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS), tokrat prvič z novo upravo RTVS. Pogajalski strani sta se uskladili o poteku pogajanj in sprejeli poslovnik. Pogajanja se bodo nadaljevala naslednji ponedeljek, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.