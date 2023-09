V SDS koaliciji zaradi sklica več sej mandatno-volilne komisije na temo RTVS očitajo zlorabo oblasti

Ljubljana, 4. septembra - V SDS menijo, da je šlo pri sklicu sej mandatno-volilne komisije DZ o seznanitvi z nezakonito razrešitvijo nekdanje direktorice Televizije Slovenija in predlogih za razrešitev programskih svetnikov RTVS za zlorabo oblasti, seje pa da so bile sklicane brez poslovniške podlage. Vodstvo DZ in poslanske skupine pozivajo, naj se do tega opredelijo.