Skupina za koordinacijo obnove po poplavah danes predvsem o težavah z muljem

Ljubljana, 4. septembra - Z onesnaženim muljem na območjih, ki so jih avgusta prizadele poplave, bo treba ravnati drugače, zato pristojni že preverjajo različne možnosti odlaganja, so sporočili po današnjem srečanju delovne skupine za koordinacijo obnove. Pozvali so k čim hitrejšemu posredovanju podatkov, na podlagi katerih bodo pristojni lahko oblikovali rešitve.