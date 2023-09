Konec septembra že 29. slovenski festival znanosti

Ljubljana, 4. septembra - Med 26. in 28. septembrom bo v Ljubljani in Kopru potekal že 29. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo pod geslom Vesolje-Zemlja-ljudje. Festival organizirata Slovenska znanstvena fundacija (SZF) ter Univerza na Primorskem pod častnim pokroviteljstvom ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča.