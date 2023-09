SODO: Dokazil o škodi zaradi poplav ni treba pošiljati elektrodistributerjem

Maribor, 4. septembra - Tisti, ki so utrpeli škodo zaradi nedavnih poplav, naj se za informacije glede upravičenosti do pomoči in za oddajo vloge za povrnitev škode obrnejo na občinske komisije. Dokazil o škodi in vloge za njeno povrnitev ni treba pošiljati distribucijskemu operaterju, elektrodistribucijskim podjetjem ali dobaviteljem elektrike, so sporočili iz SODO.