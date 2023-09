V Bežigrajski galeriji 2 upodobitve nosov in kljunov Žige Kariža

Ljubljana, 5. septembra - V Bežigrajski galeriji 2 bodo drevi odprli razstavo Žige Kariža z naslovom Nos in kljun. "Ustaljena praksa te galerije so pregledne razstave s poudarkom na enem ali več elementih, ki se vijejo skozi opus, jaz sem izbral nos in kljun," je zapisal umetnik. Na ogled bodo torej dela, ki tematizirajo nos in kljun ter razmerje med njima.