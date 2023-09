Pešpot pod Strunjanskim klifom ni več zaprta, a je še potrebna previdnost

Strunjan, 4. septembra - V Krajinskem parku Strunjan so danes znova odprli pot s klifa proti obali Mesečevega zaliva (Zaliva sv. križa), potem ko so jo morali konec prejšnjega tedna po deževju zapreti zaradi padajočega kamenja. Kot je dejal direktor parka Marko Starman, so geologi ocenili, da ni pričakovati dodatnega krušenja, a je stopnja nevarnosti še višja od običajne.